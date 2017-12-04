Уряд виділить 2 млрд на безпеку дорожнього руху

На реалізацію заходів з підвищення безпеки дорожнього руху в Україні в наступному році буде спрямовано 1,9 мільярда гривень.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу в Києві, інформує УНІАН.

"Є гарантовані 5% від Дорожнього фонду - 1,5 мільярда гривень на наступний рік. На додаток до цього, отримавши кошти від Європейського Союзу, загалом ми направляємо на заходи безпеки 1,9 мільярда гривень", - сказав він.

За словами Омеляна, Міністерство інфраструктури отримає від Євросоюзу 400 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на безпеку дорожнього руху.

"Новий транш, отриманий міністерством, ми плануємо витратити на дорожню безпеку. Ми плануємо направити близько 400 мільйонів гривень в 2018 році. Це будуть кошти Європейського Союзу для того, щоб знизити смертність наших громадян на українських дорогах", - сказав міністр.