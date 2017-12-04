Вашингтон продовжить надавати підтримку НАБУ та САП попри скандал, - Йованович

Вашингтон продовжить надавати підтримку Національному антикорупційному бюро України та антикорупційній прокуратурі.

Про це Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович заявила в інтерв’ю LIGA.net.

«Я безумовно погоджуюся, що боротьба з корупцією, це - найважливіший виклик і перед українським урядом, і перед усім українським народом. І варто визнати, що у 2014 році і з того часу президент, усі прем’єр-міністри і Верховна Рада дуже багато зусиль доклали, і проявом цього є заснування нових антикорупційних органів. Ми пишаємося тим, що надали підтримку створенню цих антикорупційних органів і продовжимо допомагати їм», - сказала Йованович.

Вона вважає, що у цих органах є чимало людей, які вміють добре працювати разом, і доказом цього є близько 100 справ, які антикорупційні органи розслідували та порушили і які практично загальмовані на судовому рівні.

Посол також підкреслила необхідність створення незалежного Антикорупційного суду. «Ми дуже сподіваємося, що вже в грудні побачимо прийняте законодавство, яке цю справу, створення Антикорупційного суду, просуне та вирішить. Про це ми чули і від президента Порошенка, і від впливових політиків у Раді. Венеціанська комісія надала дуже цінні поради, дорожню карту в просуванні в цьому напрямку, і я думаю, що треба їй слідувати», - додала Йованович.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко розкритикував роботу агентів НАБУ. У бюро вважають, що його доводи не відповідають дійсності.

Раніше між НАБУ, ГПУ та СБУ розгорівся конфлікт. Агент бюро під прикриттям був затриманий співробітниками спецслужби. Генпрокуратура підозрює його в провокуванні хабара. НАБУ звинуватило ГПУ та СБУ в зриві секретної операції з виявлення корупції в Держміграційній службі.