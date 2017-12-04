Внаслідок потужного шторму в Індії загинули щонайменше 20 людей

Тропічний циклон "Окхі", що обрушився на південь Індії напередодні, забрав життя не менше 20 осіб. Про це повідомляє DNA.

За даними екстрених служб, циклон вирував у трьох південних індійських штатах - Тамілнад, Лакшадвіп і Керала в суботу. Рятувальники евакуювали з епіцентру дії стихії тисячі осіб, повністю зруйнованими виявилися кілька сотень будинків. Було також врятовано 357 рибалок, які на момент шторму опинилися в морі.

За три дні дії стихії загинули не менше 20 людей, більше ста осіб вважаються зниклими безвісти. Синоптики прогнозують, що "Окхі" рушить на північ і вже найближчим часом може вирувати в штатах Мумбаї і Гуджарат.

Військові і рятувальні служби в цих штатах приведені в стан підвищеної готовності.