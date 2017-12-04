Волонтерку Анну Домбровську нагородили почесним знаком "За заслуги перед Збройними Силами України"

Сьогодні, 4 грудня, відому волонтерку Анну Домбровську нагородили почесним нагрудним знаком "За заслуги перед Збройними Силами України".

"Сьогодні несподівано отримала нагороду: почесний нагрудний знак начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України "За заслуги перед Збройних Сил України"! Дякую генералу армії України В. М. Муженку за високу оцінку моєї роботи і довіру!", - написала Домбровська у своєму Facebook.

Воєнний журналіст, відомий волонтер Анна Домбровська вже понад два роки перебуває на передовій, знімаючи вражаючі документальні сюжети про війну, про умови життя людей у зоні АТО. Постійні обстрілі, відсутність побутових зручностей, світла, опалення, води, продуктів харчування та, що дуже важливо, об’єктивної інформації про те, що насправді відбувається в країні, підштовхнули Анну зайнятися волонтерською роботою.

Також Анна власними силами щотижня доставляє жителям прифронтових міст і сіл газети "Вісті Донбасу" та "День".

Читайте більше у матеріалі - "Анна Домбровська: "Більше «Дня" – на схід!".