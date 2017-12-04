ВРУ 19-22 грудня розгляне законопроект про реінтеграцію Донбасу, - Парубій

Український парламент 19-22 грудня розгляне законопроект № 7163 про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях.

Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради парламенту 4 грудня, передає "112 Україна".

"Після консультацій, у тому числі, з дипломатами рекомендується законопроект 7163 наступного тижня, можливо, навіть почати з нього пленарний тиждень, оскільки він достатньо масштабний, містить близько 700 правок, і на це піде, скоріше за все, повний день. Рекомендується його розглянути в спокійній, а не в передбюджетній атмосфері", - сказав Парубій.

Нагадаємо, у жовтні депутати 233 голосами підтримали в першому читанні так званий законопроект про реінтеграцію Донбасу. Раніше ми описували, як це відбувалося.

Відтоді документ готували в комітеті до другого читання, причому поправки розглядали блоками. Відомо, що під час доопрацювання назву законопроекту не змінювали, натомість додали згадку про Крим і Севастополь у контексті окупованих територій, а також назвали дату початку агресії РФ проти України: 20 лютого 2014 року (початок окупації Криму).

Очікується, що після ухвалення законопроекту самопроголошені "ЛДНР" буде коректно називати "представниками окупаційних адміністрацій РФ".

Профільний комітет 17 листопада рекомендував Раді ухвалити документ у цілому як закон. Проте у відкритому доступі досі немає тексту доопрацьованого до другого читання законопроекту і порівняльної таблиці.