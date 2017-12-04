Закон про реінтеграцію Донбасу може запрацювати до нового року, - Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій розраховує на те, що парламент наступного тижня розгляне закон про реінтеграцію.

Про це він сказав журналістам після зустрічі із депутатами, повідомляє Укрінформ.

«Закон про деокупацію, який визнає Росію агресором, ми узгодили. Дане питання, яке є досить об'ємним і значним, там близько 700 правок, ми зможемо розглянути наступного пленароного тижня», - сказав Парубій.

Він зазначив, що розіслав усім фракціям той текст, який рекомендує профільний комітет ВРУ, щоб не було двоякого трактування під час розгляду цього законопроекту.

«До нового року, я сподіваюся, що закон буде прийнятий у другому читання та вступить в дію», - сказав Парубій.