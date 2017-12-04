З’явився сервіс "Джарвіс", який пропонує фільми з українським дубляжем

В Україні запустили сервіс Джарвіс, який пропонує фільми з українською озвучкою або дубляжем. Після закриття EX.UA, який зазвичай публікував такий контент, для більшості україномовних кіноманів подія стає ще більш актуальною, пише Tehnot.

“Доброго дня! Мене звуть Джарвіс. Довгий час я шукав своє призначення. І нарешті знайшов: вирішив стати експертом з фільмів і радити людям фільми під їх настрій.

Я переглянув різні сайти з фільмами і зібрав інформацію про ті із них, в яких є український дубляж. Також систематизував різні дані, щоб зробити процес підбору фільмів максимально простим і гнучким”, -з таким привітанням звертається до користувачів сервісу уявний персонаж.

Вибір фільмів, як зазначають розробники, можна посортувати за декількома критеріями.

Інформацію надають тільки щодо тих фільмів, у яких є українська аудіодоріжка. Сервіс оснащений розширеною системою оцінювання фільмів: 11 параметрів, які оцінюються за шкалою від 1 до 5 балів.

“Наприклад, часто фільми мають багато жанрів, один з яких - комедія. Коли ви починаєте перегляд, фільм виявляється зовсім не смішним. Тут фільм оцінюється глядачами саме як смішний від 1 до 5, тому рекомендується перелік смішних фільмів, а не тих, в яких просто зазначено жанр комедія”, - йдеться у повідомленні.

Для зареєстрованих користувачів є функція «відкласти на потім» і «прибрати з видачі».