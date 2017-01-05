Через ситуацію перепохованням Олеся культурну складову роботи МЗС треба посилити, - Лубківський

Потрібно посилити культурну складову роботи Міністерства закордонних справ України.

Про це розповів український дипломат Данило Лубківський, передає Еспресо.TV.

Лубківський пояснив, які висновки Україні слід зробити з ситуації з перепохованням українського поета Олександра Олеся.

"Лідером у процесі формування нашої культурної політики за кордоном має бути Міністерство закордонних справ. Ситуація, яка сталася з могилою Олеся в Празі, - це ганьба для міністра закордонних справ і для тієї культурної політики, яку ми здійснюємо за кордоном. Як ми можемо це вирішити? Потрібен системний підхід, вироблення державної політики. Потрібно посилити культурну складову роботи МЗС", - сказав Лубківський.

За його словами, зараз питаннями української культури за кордоном у МЗС опікуються близько 10 людей.

Також дипломат пропонує посилити роботу Українського інституту національної пам’яті та повернутись до ідеї створення Українського інституту на зразок Гете-інституту чи Британської ради.

Нагадаємо, родина письменника Олександра Олеся згодна на перепоховання його останків в Україні.