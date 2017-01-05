Іракські війська почали наступ проти ІД

Сьогодні іракські війська розпочали наступ, метою якого є звільнення міст на заході Іраку біля кордону з Сирією, які все ще перебувають під контролем терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

"Військова операція почалася у західних районах провінції Анбар з метою їх визволення з-під контролю ІД", - цитує агентство AFP представника іракського командування, генерал-лейтенанта Каввеса Мохаммеді.

За його словами, в операції беруть участь сьома дивізія армії Іраку, поліція та ополченці з числа місцевих племен, які протистоять джихадистам. Повітряну підтримку наземним військам надає антиісламістська коаліція на чолі зі США.

Головна мета операції - визволення міст Ана, Рава та Аль-Каїм у долині Євфрату.

Напередодні, 4 січня, антиісламістська коаліція на чолі із США оголосила, що подвоїла кількість військових радників, які підтримують іракські війська в операції зі звільнення Мосула, до приблизно 450 осіб. Як заявив речник коаліції Джон Дорріан, ці підкріплення є частиною заходів, метою яких є "пришвидшення просування іракських сил безпеки". За його словами, радники переважно перебувають за лінією фронту, проте вже кілька разів заходили у Мосул. Загалом в Іраку перебувають 5 тисяч американських військових, нагадує агентство AFP.