Канада надала Україні 11 тонн гуманітарної допомоги, - МЗС

Конгрес Українців Канади спільно з канадськими громадськими організаціями відправив в Україну 11 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"4 січня 2017 року Конгресом Українців Канади, спільно із канадською компанією "Сaravan Logіstics", а також канадськими громадськими організаціями "Ukraine Appeal", GlobalFire, Global Medic та Лігою Українців Канади було зібрано та відправлено в Україну 11 тонн гуманітарної допомоги, що складається із медичного обладнання та засобів пожежогасіння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згаданий вантаж буде переданий до лікарень та пожежних станцій на сході України, зокрема в Маріуполі.

Це вже четверта партія гуманітарної допомоги, яка зібрана цими меценатами.

У МЗС поінформували, що обладнання дозволить покращити якість надання першої медичної допомоги постраждалим внаслідок російської агресії проти України, а також дозволить підвищити ефективність боротьби з пожежами.

"Українська сторона високо цінує зусилля уряду Канади, а також української діаспори в Канаді в сфері надання гуманітарної допомоги Україні", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.