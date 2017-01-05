Компроміси на умовах РФ - це невірна політика, - Єлісєєв

Костянтин Єлісєєв, заступник Глави Адміністрації Президента України надав відповідь на пропозиції бізнесмена Віктора Пінчука піти на "болючі компроміси" з Росією заради завершення конфлікту в Україні.

За словами Єлісєєва, компроміси на російських умовах – це невірна політика для досягнення миру в Україні, передає прес-служба глави держави.

"Щодо коментаря Віктора Пінчука на тему "Україна повинна піти на болючі компроміси для миру з Росією", то погоджуюся з його благородним закликом до миру на Донбасі. Проте, я не можу погодитися із закликом до компромісів на основі стурбованості. Страхи та слабкість – погані радники. Вони підігрівають апетити Росії, провокують ще сильнішу агресію і спричиняють ще більші людські страждання", - йдеться у повідомленні.

Заступник Глави Адміністрації Порошенка категорично заперечує можливість компромісу по ключових пунктам, запропонованим Пінчуком: "Давайте мати чітке уявлення про червоні лінії, які ніхто в Україні не посміє перетнути – ні зараз, ні у майбутньому".

У статті перераховані три ключові позиції України:

По-перше, ніякої відмови від європейської та євроатлантичної інтеграції України. Це буде рівнозначно відмові від незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Це буде рівнозначно поверненню до радянського минулого в Україні – що і сам пан Пінчук не хотів би вітати. Відмова від європейської інтеграції була б і політичним самогубством для будь-якого політика в Україні, який би наважився закликати до такого різкого розвороту. Особливо після Революції Гідності та її запиту на модернізацію та реформи.

По-друге - ніякої торгівлі територіями України, будь-то Донбас чи Крим. Ці території не можуть бути частиною торгів для миру. Вони – це Україна, і це підтверджується на міжнародному рівні - в тому числі Резолюцією ГА ООН щодо Криму, яка була ухвалена минулого місяця, та у звіті Прокурора Міжнародного кримінального суду в листопаді минулого року. Україна ніколи не покине на призволяще українців, які потрапили в пастку за залізну завісу російського військового вторгнення в Криму та на Донбасі.

По-третє - ніяких виборів на Донбасі, поки російський чобіт перебуває на українській землі. Україна виступає за проведення там місцевих виборів лише на підставі українського закону та стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Безумовно, Кремлю хотілося б легітимізувати свою гібридну окупацію та її маріонетковий режим на Донбасі руками самої України. Однак, ніхто не має потрапити в цю пастку.

Як додав Єлісєєв, компроміси на умовах Росії – це невірна політика. Один із важковаговиків нової американської адміністрації якось зазначив: "історія вчить, що слабкість породжує зло". Такий підхід ніколи не приводив ані до стійкого миру, ані рятував життя. Радше навпаки, такий підхід завжди підживлює більше агресії та спричиняє нові людські страждання.

Нагадаємо, реакцію "Дня" на статтю Пінчука як "дорога до втрати держави" можете прочитати за посиланням.