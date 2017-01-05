Кожен американець повинен знати про загрози з боку РФ, - Маккейн

Сенатор-республіканець Джон Маккейн, голова комітету сенату США зі збройних сил, заявив, що кожен громадянин країни повинен знати про загрози з боку Росії, передає а ВВС.

У четвер комітет сенату приступив до слухань, присвячених розслідуванню кіберзагроз від іноземних держав на адресу США.

"Не існує більш важливого питання національної безпеки для США, ніж можливість провести вільні та чесні вибори без стороннього втручання. Тому конгрес повинен відкласти партійні розбіжності, додержуватися фактів і працювати разом задля напрацювання комплексних рішень, захисту й можливої ​​відповіді на кібератаки", - сказав Дж.Маккейн, відкриваючи слухання.

Водночас він зазначив, що розслідування не ставить собі за мету перегляд підсумків президентських виборів.

"Росія - це справжній учасник кіберпростору, який ставовить головну загрозу для уряду США, для військової, дипломатичної, комерційної та іншої важливої ​​інфраструктури", - йдеться в заяві, яку підписав директор Національної розвідки Джеймс Клеппер, директор Агентства національної безпеки США МайклРоджерс і заступник голови Пентагону з питань розвідки Марсель Леттр.

Нагадаємо, що Трамп після інавгурації вимагатиме реформування і змін в ООН, щоб зробити цю організацію більш "ефективною та дієвою" у відповідь на глобальні проблеми.