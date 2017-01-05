Логотип Херсона скопіювали з готового бренду області

Управління культури Херсонської міської ради заплатило ПП «Брендінгове агенство «Грейдс» 50 тисяч гривень за «розроблення системи візуальної ідентифікації міста».

Інформація про тендер на проведення даного виду робіт (створення логотипу міста) розміщена на порталі Prozorro.

Переможцем торгів визнано агенство «Грейдс». Згідно з даними порталу використання публічних коштів Є-data, управління культури вже провело оплату даного замовлення.

На сайті агенства «Грейдс» можна побачити варіант нового логотипу Херсона, а також інші варіанти, які були подані на відкритий конкурс, що проводився у листопаді минулого року. Переможці конкурсу не стали придумувати нову роботу, а використали уже відоме їх творіння – «Скіфське сонце», яке «Грейдс» презентувало ще у 2012 році.

Автори логотипу вважають, що область і місто мають ідентифікувати одні символи. І хоча в обговоренні результатів конкурсу звучали й протилежні думки про те, що місто має отримати новий бренд, а не просто копію регіонального, офіційним логотип Херсона тепер вважається «Скіфське сонце».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон