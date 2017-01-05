Маккейн назвав "актом війни" можливі кібератаки з боку РФ

Ймовірні кібератаки з боку Росії на політичні організації США, які могли вплинути на президентські вибори, були "актом війни". Таку заяву зробив сенатор Джон Маккейн, який 2008 року претендував на посаду президента США від Республіканської партії.

"Якщо ви намагаєтеся зруйнувати фундамент демократії, ви руйнуєте націю", - додав він. Маккейн уточнив, що не має на увазі щось на кшталт "ядерної атаки".

"Я говорю про те, що атака на фундаментальну структуру нації, а саме це вони роблять, є актом війни", - цитує політика агентство AFP.

При цьому обраний президент США Дональд Трамп вчергове піддав сумніву роботу американських спецслужб стосовно можливих кібератак. Трамп у соціальній мережі Twitter назвав "дуже дивним" те, що брифінг, під час якого мали повідомити подробиці хакерських атак, був відкладений до п'ятниці, 6 січня. Політик припустив, що спецслужбам треба більше часу для збору доказів.

Трамп також послався на нещодавнє інтерв'ю Джуліана Ассанжа, в якому засновник Wikileaks стверджує, що зламати електронну пошту представників Демократичної партії міг навіть "14-річний підліток". Обраний президент США нагадав, що, за словами Ассанжа, спеціалісти Wikileaks не отримували інформації про злами від російської сторони. Ще Трамп оголосив, що проведе 11 січня у Нью-Йорку велику прес-конференцію.

Нагадаємо, сенатори-республіканці Джон Маккейн та Ліндсі Ґрем, а також сенатор-демократ Еймі Клобучар після візиту в Україну вирушили до Грузії, де 1 січня заявили, що домагатимуться від Конгресу ухвалення більш жорстких санкцій щодо Росії і її президента Володимира Путіна.