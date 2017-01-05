Міжнародні резерви за рік зросли на 17%, - Нацбанк

Міжнародні резерви України на 1 січня 2017 року становили $15,539 млрд (в еквіваленті) за попередніми даними. За місяць вони зросли на 1,8%.

Про це інформує прес-служба Нацбанку України.

"Зростання резервів у грудні забезпечили надходження на користь уряду на суму $607,9 млн. Ці кошти уряд отримав з двох джерел – від розміщення ОВДП, номінованих в доларах США, на суму $550,4 млн, а також €55,1 млн від Європейської комісії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кошти з резервів було спрямовано на платежі уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті: "На ці цілі з резервів було витрачено $140,9 млн, у тому числі $119,8 млн - на погашення та обслуговування ОВДП, номінованих в доларах США".

"Загалом за минулий рік міжнародні резерви зросли на $2,2 млрд або на 17%", - додали в НБУ.

Одним з основних джерел збільшення резервів стали валютні інтервенції Національного банку. Завдяки сприятливій ціновій кон'юнктурі на зовнішніх ринках у квітні-липні та надходженню валютної виручки від експорту продовольчих товарів з кінця вересня чиста купівля іноземної валюти Нацбанком минулого року становила $1,6 млрд.

Крім того, збільшенню резервів сприяло надходження третього траншу від МВФ на суму $1 млрд, а також пов'язаного з програмою Фонду офіційного фінансування. А саме – $1 млрд від розміщення єврооблігацій Міністерством фінансів під гарантії уряду США.

"За результатами 2016 року обсяг міжнародних резервів України покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань, поточних операцій уряду та Національного банку", - повідомили в прес-службі.

Водночас, зазначили в НБУ, обсяг міжнародних резервів на кінець 2016 року виявився нижчим за офіційний прогноз Нацбанку, опублікований в Інфляційному звіті наприкінці жовтня.