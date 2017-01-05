На Вінниччині облаштовують пункти обігріву

У зв’язку з наближенням сильних морозів, вінницькі рятувальники взялися розгортати мобільні пункти обігріву. Окрім того, у кожному районі області визначені стаціонарні пункти (здебільшого при ФАПах та амбулаторіях), де будь-яка людина може прийти і залишитися в ньому на час холоду і де також організовано гаряче харчування. На сьогодні в області функціонує вже 167 пунктів обігріву. Але якщо стовпчик термометра опуститься нижче 14 градусів з позначкою мінус, рятувальники готові встановити додаткові намети з теплогенераторами.

«У разі необхідності ми можемо розгорнути 200 пунктів обігріву по області, а також 5 мобільних пересувних пунктів (залежно від ситуації). Як правило, розташовуємо їх на трасах або в тих населених пунктах, де виникає така потреба, – інформує перший заступник начальника ГУ ДСНС у Вінницькій області Олег Андрущенко. – Уже завтра, 6 січня, у місті Вінниці запрацює мобільний цілодобовий пункт обігріву, який облаштують на вул. Київській, навпроти центрального автовокзалу. Він стане тимчасовим притулком для людей, які не мають даху над головою. Там вони зможуть зігрітися, отримати екстрену першу медичну допомогу, випити гарячого чаю та переночувати. Працюватиме він цілодобово».

Тим часом місцева влада звернулася до вінничан з проханням допомогти безхатченкам перебути морози, закликавши небайдужих приносити до пунктів обігріву теплі ковдри, одяг, взуття, а також продукти харчування.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором