Розгляд скарги захисту на арешт Єфремова перенесли на 17 січня

Апеляційний суд міста Києва переніс розгляд скарги захисту на продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для екс-керівника Партії Регіонів Олександра Єфремова на 17 січня.

Як повідомив журналістам судовий розпорядник, скаргу на арешт Єфремова перенесено у зв'язку з тим, що наразі неповний склад колегії суддів.

Нагадаємо, вчора голові фракції Партії регіонів у Верховній Раді 7-го скликання Олександру Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт у справі, де йому інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ряд інших злочинів.