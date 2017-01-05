Розвідка США назвала РФ головною кіберзагрозою

З усіх зовнішніх загроз у кіберпросторі для Сполучених Штатів Росія має найвищий рівень небезпеки через її активність на цьому напрямі, яка досі триває.

Про це йдеться в спільній заяві трьох керівників розвідувальних структур США, оприлюдненій під час слухань у Сенаті в четвер, повідомляє Укрінформ.

"Росія є повномасштабним актором у кіберпросторі, який створює головну загрозу уряду США, військовій, дипломатичній, комерційній, іншій критично важливій інфраструктурі та ключовим мережам постачання послуг через її високорозвинену наступальну кіберпрограму, застосування складних тактик, техніки та процедур", - наголошується в заяві.

Спільний документ, який визначає рівень небезпеки з боку Росії та інших країн і організацій, підписаний директором Офісу національної розвідки Джеймсом Клеппером, заступником міністра оборони США з питань розвідки Марселєм Леттром і керівником Агентства національної безпеки (АНБ), командувачем кіберкомандування США Майклом Роджерсом.

В останні роки агресія Кремля в кіберпросторі лише збільшилась, наголосили керівники американської розвідки. "Російські хакерські операції були націлені на урядові організації, критично важливу інфраструктуру, експертні установи, університети, політичні організації та корпорації", - зазначається в заяві.

При цьому вказується, що в деяких випадках російські розвідувальні установи видавали свої дії від імені третьої сторони, переховуючись за хибними адресами та персонами для того, щоб дезорієнтувати виявлення справжнього джерела атак.

У цьому зв'язку наголошується, що розвідувальне співтовариство США звертатиме особливу увагу на зовнішні кіберзагрози для країни, визначатиме небезпеку, інформуватиме правоохоронні структури США та робитиме все належне для безпечного існування держави.

Нагадаємо, Маккейн заявив, що кожен громадянин країни повинен знати про загрози з боку Росії.