Сьогодні в Україні набув чинності закон "Про Вищу раду правосуддя"

Закон "Про Вищу раду правосуддя" набув чинності сьогодні. Згідно з законом, Вища рада правосуддя (ВРП) створюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції (ВРЮ).

Протягом 20 днів, тобто до 26 січня ВРЮ має створити комісію з реорганізації.

Як відомо, створення ВРП - колегіального, незалежного конституційного органу суддівського самоврядування - є ключовим пунктом судової реформи, яка стартувала в Україні 30 вересня. ВРП буде приймати рішення про звільнення суддів з посади і давати згоду на затримання чи арешт судді. Раніше затримати чи обрати запобіжний захід для судді можна було лише після схвалення парламенту.

Крім цього, Вища рада правосуддя має повноваження вносити подання про призначення судді на посаду, створювати органи для розгляду справ про дисциплінарну відповідальність суддів, приймати рішення про переведення судді з одного суду до іншого, узгоджувати кількість суддів у суді та брати участь у визначенні видатків держбюджету на утримання судів, органів правосуддя.