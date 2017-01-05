Телеканал "1+1" отримав бланк ліцензії

Національна рада з телебачення і радіомовлення видала телеканалу "1+1" бланк ліцензії на аналогове мовлення.

Про це повідомив глава Нацради Юрій Артеменко в ході брифінгу.

"Бланк підписаний, і керівництво телеканалу може його забрати вже зараз. Ми також очікуємо від телеканалу документального підтвердження, що його кінцеві бенефіціари не змінилися", - сказав Артеменко.

За словами заступника голови Нацради Уляни Фещук, бланк ліцензії виданий раніше строку для того, щоб зняти напругу в суспільстві і журналістському колективі.

"На цей раз відбулася маніпуляція громадською думкою, маніпуляція думкою журналістського колективу", - зазначила вона, додавши, що з 29 грудня Нацрада перебував під тиском телеканалу "1+1".