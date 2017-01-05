Трамп наполягатиме на реформуванні ООН

Обраний президент США Дональд Трамп після інавгурації вимагатиме реформування і змін в ООН, щоб зробити цю організацію більш "ефективною та дієвою" у відповідь на глобальні проблеми.

Про це заявив прес-секретар Трампа Шон Спайсер, передає "Радіо Свобода".

Трамп пообіцяв працювати зі своєї зовнішньополітичною командою, щоб "переконатися, що Сполучені Штати, які забезпечують значну частину бюджету ООН, вимагають реформ і змін, щоб долари з наших податків використовувалися ефективно", - зазначив Спайсер.

Зазначимо, що США є найбільшим донором ООН, надаючи 22% від суми 5,4 млрд дол. основного бюджету і 28% бюджету миротворчих операцій ООН, який становить 7,9 млрд дол. У минулому, коли в ООН виникали суперечки щодо спірних питань (щодо ізраїльських поселень на Західному березі Йордану), президенти-республіканці погрожували скоротити фінансування глобальної організації з боку США.

Нагадаємо, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який вступив на посаду з 1 січня 2017 року, закликав усіх співробітників до реформи Організації Об'єднаних Націй.