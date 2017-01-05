У 2017 році Нацполіція збільшить свій штат

Національна поліція збільшує свій штат, нова хвиля набору правоохоронців кількох напрямів буде оголошена вже наприкінці січня.

Про це розповів заступник Голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв.

Відтак, в кінці січня починається процес відбору слідчих, оперативних працівників та дільничних офіцерів поліції. Також додатково будуть відкриті конкурси для набору в патрульну поліцію.

"Участь у конкурсах зможуть взяти усі громадяни України, які відповідають визначеним вимогам", - зазначив Бушуєв.

Також в принципах роботи правоохоронної системи України очікуються зміни. Зокрема, мова йде про запровадження підходу community policing та побудова нового підходу до охорони громадського порядку. Його основним принципом є залучення до роботи на вулицях якомога більшої кількості працівників поліції та виведення їх на вулиці у невеликих містах та селах.