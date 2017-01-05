У Херсоні переселенцям вручили ордери на безкоштовне житло

Сьогодні, 5 січня, до відремонтованого гуртожитку по вул. Комкова, 76-в у Херсоні заселяються 90 вимушено переміщених осіб із Донецької та Луганської областей та Криму. Про це повідомляє сайт Херсонської міської ради.

У сесійному залі міськради відбулось урочисте вручення житлових ордерів родинам переселенців. Усі відремонтовані кімнати гуртожитку облаштовано необхідними меблями. Також під час заселення мешканці отримали гігієнічні набори.

Загальна площа відремонтованих приміщень складає майже 1 тис. м2, кількість житлових кімнат – 38. За рахунок міської ради до гуртожитку придбано пральні машини та холодильники, які найближчим часом будуть встановлені у даному гуртожитку.

Ремонтні роботи проводяться за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках реалізації проекту «Активізація територіальної громади Херсона для подолання проблем внутрішньо переміщених осіб». Загальна площа приміщень, які підлягають ремонту в рамках проекту, складає 2989,8 м2.

Після завершення ремонтних робіт та облаштування кімнат меблями буде готово для заселення 109 кімнат для сімей з числа внутрішньо переміщених осіб зі Сходу України та АР Крим.

Нагадаємо, у серпні минулого року 114 внутрішньо переміщених осіб із числа мешканців Луганської і Донецької області вже отримали ордери на відремонтовані кімнати у гуртожитку по вулиці Комкова, 76-Б.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон