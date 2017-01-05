У Києві невідомий стріляв у іноземця

Невідомий чоловік тричі вистрілив у 25-річного іноземця на бульварі Лесі Українки в Києві, громадянина іншої держави госпіталізовано. Правоохоронці розшукують зловмисника.

Про це інформує прес-служба поліції Києва.

"О 22:44 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Лесі Українки лежить поранений хлопець. За викликом виїхали працівники Печерського управління поліції, кінологічна служба та патрульні. Місцевий мешканець, який став випадковим свідком події, розповів правоохоронцям: він бачив, як біля під’їзду будинку розмовляли два чоловіка. Несподівано один із них здійснив три постріли у свого співрозмовника", - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група оглянула місце події та навколишню територію, вилучила три стріляні гільзи, які направила на експертне дослідження, опитала можливих свідків і очевидців.

Потерпілого – 25-річного іноземця, із вогнепальним пораненням обох ніг госпіталізували. Правоохоронці зможуть опитати чоловіка, щойно отримають дозвіл від лікарів.

Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв, встановлюють його особу, а також всі обставини та причини вказаного правопорушення.