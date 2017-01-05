У Львівській галереї мистецтв зникли 95 унікальних стародруків

У Львівській галереї мистецтв виявили зникнення 95 унікальних стародруків. Їхня вартість на чорному ринку може сягнути десятків мільйонів доларів.

Про це повідомив культуролог та генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк.

"У нас відбувається звірка матеріалів. Ми перевірили критичні твори. За результатами перевірки ми зафіксували безпрецедентну відсутність 95 стародруків і двох рукописів. Ми звернулись в СБУ, поліцію. Масштаб катастрофи дуже серйозний", — розповів Возняк.

Як відомо, 2 січня музей підпільної типографії УПА згорів на Львівщині. Працівники музею припускають, що його могли умисно підпалити.

Нагадаємо, у Львові символ Різдвяних свят традиційно постане на площі Стефана Яворського – навпроти Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла.