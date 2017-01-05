У Львові відбудеться хода зіркарів

Святковий захід перебігатиме у рамках фестивалю «Спалах Різдвяної зірки».

Традиційне вертепне дійство на Різдво у Львові розпочнеться у Музеї народної архітектури та побуту (Шевченківський гай), де львів'яни і гості міста зможуть потрапити в атмосферу давнього села, де хатки сповнені сімейним затишком, де у колі рідних за духом людей у сяйві різдвяних зірок лунає дзвінка коляда.

7 січня у Шевченківському гаю відбуватиметься програма «У родинному колі». Для гостей – колядування творчих колективів міста, виступи вертепів, представлення Різдвяних зірок, зимові ігри, конкурси… Для всіх любителів снігу організатори підготували гірку для катання на санчатах та ковзанку, звичайно ж – традиційні українські забави та обрядові танці. Для голодних і спраглих – смачні пампухи та теплі, аби зігрітися, чаї від господаря та господині.

На 8 січня, як і кожного року, запланована святкова хода вулицями старого міста за участю зіркарів, колядників, учасників вертепного дійства.

Грандіозний костюмований зірковий марш розпочнеться від храму Святої Євхаристії, що на площі Музейній, 1, пройде повз ратушу, що на площі Ринок, а завершиться на ярмарковому майданчику біля Оперного театру.

Вже готова сцена, з якої колядуватимуть фольклорні гурти і виступатимуть вертепи. Поза сумнівом, оптимізму публіці додадуть найкрутіший, найвеселіший, найненапряжніший гурт «ПогорілКо-Бенд», співаки Ната Султан, Анна Кривута та фіналіст талант-шоу «Голос країни» Назар Савко.

Відбудеться й презентація авторських зірок. Найкращі отримають заслужені нагороди.

А завершить фестиваль "Спалах Різдвяної зірки", як і годиться, спільне колядування учасників фесту та усіх його гостей.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів