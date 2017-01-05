У Мексиці в результаті стрілянини загинули 6 людей

Кілька невідомих відкрили стрілянину на продовольчому ринку в курортному місті Акапулько в Мексиці, в результаті загинули 6 чоловік, передає УНН з посиланням на Associated Press.

За словами представника уряду штату Герреро Хосе Луїса Родрігеса Мендеса, не менше трьох осіб з вогнепальною зброєю розстріляли відвідувачів ринку. Серед загиблих опинилися троє чоловіків і троє жінок.

Четверо з них померли на місці, ще одна жінка була госпіталізована і померла в лікарні від отриманих поранень.

У даний час ведеться розслідування події. Відзначається, що зловмисникам вдалося втекти з місця злочину.

Нагадаємо, у день Різдва у Мексиці загинули 13 людей у результаті конфлікту наркоторговців у 2 штатах країни.