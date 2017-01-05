У Польщі українських заробітчан захищатиме профспілка

В Україні запрацювала Міжгалузева профспілка українських працівників у Польщі, яка допомагатиме нашим мігрантам у цій країні вирішувати різноманітні проблеми.

Про це заявив голова Міжгалузевої профспілки українських працівників у Польщі Юрій Карягін, передає Укрінформ.

“За усі 25 років незалежності України - це перша така профспілка, яка захищає інтереси наших українських мігрантів за кордоном. На сьогодні до мене звертаються і з інших країн українці, які працюють в Португалії, Іспанії, Італії, Німеччині, телефонують навіть з Канади. Тому хотів сказати, що наші зв’язки розширюються і, можливо, ми будемо допомагати нашим українцям не лише у Польщі, а й по всіх країнах, де вони працюють”, - сказав Карягін.

За його словами, наразі у Польщі проживає близько 1 млн українців. За попередніми розрахунками польської сторони, найближчим часом країна буде потребувати ще 5 млн працівників, тому міграція до Польщі буде лише розвиватися. І саме цей факт змусив об’єднатися і створити таку Міжгалузеву профспілку. Так, завдяки допомозі польських профспілок на початку минулого року спілку вдалося зареєструвати, а уже в червні провести організаційні збори. Наразі структура профспілки розбудовується, але деякі представництва уже активно працюють, зокрема у Варшаві, Катовіце, Вроцлаві, Лодзі та інших містах.

“Стараємося співпрацювати з європейськими профспілковими організаціями, завдяки чому отримуємо методичну та організаційну допомогу, а також з українським посольством у Польщі. Іноді, коли людей ошукують, забирають паспорт, ця людина приходить до посольства, у неї немає грошей ані на фотографію, ані на харчування та квиток, аби повернутися на батьківщину. То ми знаходимо можливості, аби такі питання вирішити і допомогти такій людині. Ми також намагаємося зробити так, аби всі наші українці працювали у Польщі легально, тоді вони зможуть укласти договір про працю і на базі цього договору матимуть усі соціальні права, медичне страхування, а також їм буде йти стаж”, - наголосив Карягін.