У Туреччині прогримів потужний вибух

Потужний вибух прогримів біля будівлі суду в турецькому місті Ізмір, повідомляє CNN Turk.
"Біля будівлі суду в Ізмір стався вибух. На місці вибуху горить авто. До місця інциденту відправлено багато машин швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.
За інформацією кореспондента, який передає з місця події, біля будівлі суду вибухнуло заміноване авто, повідомляється про багато поранених.
BREAKING: Large explosion reported near the courthouse in Izmir, #Turkey. - @aykutckypic.twitter.com/elGsvnEwp8
— Conflict News (@Conflicts) 5 января 2017 г.
Портал Conflict News теж повідомив про вибух у своєму Twitter і оприлюднив фото з місця події.
На місці вибуху біля будівлі суду в Ізмірі поліція вела перестрілку з двома терористами, повідомляє CNN Turk.
"Біля будівлі суду в Ізмір стався вибух. На місці вибуху горить авто. До місця інциденту відправлено багато машин швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.
Кореспондент, який передає з місця події, повідомив, що біля будівлі суду вибухнуло заміноване авто.
За інформацією Hurriyet Daily News внаслідок перестрілки, яка виникла між поліцією та терористами на місці вибуху біля будівлі суду в турецькому Ізмірі, на місці було знищено двоє терористів, які чинили опір поліції, правоохоронці розшукують третього.
Щонайменше семеро людей отримали поранення внаслідок вибуху легкового автомобіля біля будівлі суду в турецькому Ізмірі.
"Внаслідок вибуху легкового автомобіля біля будівлі суду в Ізмірі принаймні семеро людей, включаючи двох поліцейських, отримали поранення", – йдеться у повідомленні.
PHOTOS: Aftermath of bomb blast outside courthouse in Izmir, #Turkey. At least 3 people reported wounded - @taylielipic.twitter.com/H0DHbFvsnk
— Conflict News (@Conflicts) 5 января 2017 г.
VIDEO: Sound of gunfire following reported car bomb explosion in #Izmir #Turkey. - @TheAnkaraTimes pic.twitter.com/RkOp6jUWQu
— Conflict News (@Conflicts) 5 января 2017 г.