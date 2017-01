У Туреччині прогримів потужний вибух

Потужний вибух прогримів біля будівлі суду в турецькому місті Ізмір, повідомляє CNN Turk.

"Біля будівлі суду в Ізмір стався вибух. На місці вибуху горить авто. До місця інциденту відправлено багато машин швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

За інформацією кореспондента, який передає з місця події, біля будівлі суду вибухнуло заміноване авто, повідомляється про багато поранених.

Портал Conflict News теж повідомив про вибух у своєму Twitter і оприлюднив фото з місця події.

На місці вибуху біля будівлі суду в Ізмірі поліція вела перестрілку з двома терористами, повідомляє CNN Turk.

За інформацією Hurriyet Daily News внаслідок перестрілки, яка виникла між поліцією та терористами на місці вибуху біля будівлі суду в турецькому Ізмірі, на місці було знищено двоє терористів, які чинили опір поліції, правоохоронці розшукують третього.

Щонайменше семеро людей отримали поранення внаслідок вибуху легкового автомобіля біля будівлі суду в турецькому Ізмірі.

"Внаслідок вибуху легкового автомобіля біля будівлі суду в Ізмірі принаймні семеро людей, включаючи двох поліцейських, отримали поранення", – йдеться у повідомленні.