У Вінниці збирають книги для Луганської обласної бібліотеки

У вінницьких бібліотеках тривають новорічні студії ельфів та фей, під час яких діти мають можливість відвідати різноманітні майстер-класи, а головне – допомогти Луганській обласній універсальній науковій бібліотеці, яка зараз розміщується у місті Старобільську, поповнити фонди української літератури. Кожному читачу пропонують принести до будь-якої бібліотеки міста книгу українською мовою, яку обов’язково передадуть Луганській обласній бібліотеці.

«Ідея започаткувати акцію «Подаруй українську книгу» виникла після візиту бібліотекарів Луганщини. Вони приїздили до нас восени на «Потягу Єднання», відвідали кілька наших філій і були приємні вражені тою кількістю українських книг, які ми маємо, – розповідає директор Вінницької міської централізованої бібліотечної системи Ірина Івасюк. – В Луганській бібліотеці були мільйонні фонди. Зрозуміло, що до Старобільську перевезти їх в повному обсязі не вдалося. Нині фонд бібліотеки налічує не багато примірників. Тому ми вирішили зібрати книги від небайдужих вінницьких читачів, щоб Луганська бібліотека була готова обслуговувати читацьку аудиторію новинками сучасної літератури різного ґатунку. Зараз книги активно зносять до усіх бібліотек міста. Є різні видання – класика, дитячі книжки, навіть, словники. Всі зібрані примірники ми спакуємо і відправимо поштою у Старобільськ. Сподіваюся, наш подарунок стане для колег приємним сюрпризом. Адже вони не знають про те, що ми ініціювали збір книг для їхнього закладу».

Бібліотекарі Вінниці звертаються для всіх своїх читачів з проханням допомогти Луганській обласній універсальній науковій бібліотеці оновити свої фонди сучасними українськими книгами. Збір книжок триватиме до 14 січня 2017 року.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором