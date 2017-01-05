У зоні АТО за минулу добу було поранено 1 українського військового

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок мінометного обстрілу було поранено одного українського військовослужбовця.

Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, один наш військовослужбовець зазнав поранення. Це сталося на Світлодарській дузі внаслідок ворожого мінометного обстрілу", — повідомив Мотузяник.

Нагадаємо, бойовики за минулу добу 52 рази обстріляли позиції сил АТО.