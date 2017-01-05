Учені заявляють про відсутність паузи у глобальному потеплінні

Щодо теорії про сповільнення глобального потепління на початку XXI століття з'явилися нові сумніви. Нове дослідження підтвердило, що температура океанів зросла удвічі більше, ніж вважалося раніше.

Старі дані, які наводили на думку про паузу в потеплінні, базувалися на помилковій інтерпретації даних, отриманих від суден і буїв в океанах, твердять науковці.

Нові знахідки підтримують суперечливе дослідження 2015 року, яке також твердило, що світ у 1998-2014 роках ставав теплішим.

Тоді ці висновки різко критикували ті, хто скептично ставиться до кліматичних змін.

Ідею про паузу в потеплінні підтримували, зокрема, у Міжурядовій панелі зі зміни клімату - органом, створеним за сприяння ООН.

Нагадаємо, перелітні птахи стали раніше прибувати на місця свого годування через глобальне потепління, стверджують вчені з Університету Единбурга.