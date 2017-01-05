Україна заощадила 12 млрд грн на субсидіях,- Розенко

Залишки бюджетних коштів по субсидіях населенню на оплату житлово-комунальних послуг за підсумками минулого опалювального сезону склали 12 мільярдів гривень.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в інтерв'ю одному з українських телеканалів, передає УНІАН.

"Якщо взяти попередній опалювальний сезон, у нас сформувалася серйозна сума залишків - до кінця опалювального сезону 2015/16 років ця сума склала приблизно 12 мільярдів гривень. Але чому ця сума залишків сформувалася? В першу чергу тому, що ми свідомо пішли на завищення певних нормативів споживання, щоб людям було спокійно ", - сказав він.

При цьому віце-прем'єр зазначив, що в поточному опалювальному сезоні споживання енергоресурсів виросло у всіх категорій споживачів, тому варіанти їх монетизації будуть розглянуті урядом пізніше.

Нагадаємо, що в Польщі українських заробітчан захищатиме профспілка.