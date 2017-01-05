Українська тенісистка Світоліна у чвертьфіналі в Брісбені перемогла Кербер

У чвертьфінальному поєдинку тенісного турніру WTA в Брісбені (Австралія) зустрілися українка Еліна Світоліна та німкеня Ангелік Кербер.

Про це інформує прес-служба НОК України на своїй сторінці у Facebook.

Українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі престижного турніру в Брісбені перемогла першу ракетку світу, німкеню Ангелік Кербер, з результатом 2:1 (6:4; 3:6; 6:3)!

"Вітаємо Еліну і бажаємо перемоги у завтрашньому півфіналі проти Кароліни Плішкової!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 січня на турнірі WTA в австралійському Брісбені українка Еліна Світоліна виграла в олімпійської чемпіонки Моніки Пуїг з Пуерто-Ріко.