Уряд очікує 4-ий транш МВФ у лютому

Кабінет Міністрів України очікує, що розмір 4-го траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою EFF, який Україна може отримати вже в лютому, становитиме 1 млрд доларів, передають "Українські новини".

Інформоване джерело в уряді підкреслило, що якщо в листопаді обговорювали можливість виділення в рамках 4-го траншу близько 1,8 млрд доларів, то зараз мова йде про 1 млрд доларів.

Остаточно сума траншу буде зафіксована, швидше за все, після зустрічі Президента Петра Порошенка та голови МВФ Крістін Лагард під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який відбудеться 17-20 січня.

Очікується, що кошти підуть у резерви НБУ.

Про 2016 рік для української економіки читайте у стаття "Дня" за посиланням.