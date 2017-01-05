В Афінах затримали ліворадикальну терористку

Сьогодні грецька антитерористична поліція затримала в Афінах підозрюваного провідного члена підпільної ліворадикальної організації "Революційна боротьба", 48-річну Полу Рупу та її 25-річну помічницю, повідомляє агентство AFP.

Рупа та її спільник та партнер Нікос Мазіотіс були заарештовані у 2010 році, але згодом випущені під підписку про невиїзд. Пара, однак, не стала дотримуватися умов звільнення та зникла. Їх оголосили у розшук.

Мазіотіса знову затримали у 2014 році після перестрілки з поліцією. У 2016 році Рупа захопила вертоліт, щоб визволити спільника з в'язниці, але ця спроба виявилася невдалою.

"Революційна боротьба" діяла з 2003 року, її вважали найнебезпечнішою лівоекстремістською організацією у Греції. Члени угруповання здійснили низку терактів. Зокрема, 2007 року було обстріляно посольство США в Афінах, а 2013 року організовано напад на резиденцію німецького посла.

Нагадаємо, у Туреччині затримали дружину підозрюваного в скоєнні теракту в стамбульському нічному клубі Reіna.