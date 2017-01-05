Венеція через аномальний відлив залишилася без води

Перед Новим роком один з головних туристичних центрів Італії втратив свою привабливість.

Як повідомляє la Repubblica, у зв'язку із сильним відливом в центральній частині Венеції канали практично пересохли, відкривши брудне дно з мулом, гондольєри залишилися без роботи. Оголилися також фундаменти будівель, що може негативно вплинути на їх збереження.

Зазначається, що такі відливи є характерними для цього часу року. Труднощі з проходженням суден починаються при зниженні рівня води на 60 см по відношенню до рівня моря. Цього разу рівень води досяг - 66 см. Рекордним в цьому відношенні є 1934 рік, коли був зафіксований - 121 см.

Проблему припливів і відливів, що тягнуть за собою повінь або зневоднення Венеції, повинен вирішити захисний бар'єр. Він являє собою мобільні ворота, які стримують рух паводкових вод. Цей проект дуже дорогий, а місцева влада не поспішає виділяти величезні суми грошей на його здійснення.

На даний час великі кораблі були переправлені в найбільший канал Венеції - Гранд-канал, який залишається судноплавним. Його глибина досягає п'яти метрів.