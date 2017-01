Війна на Донбасі є пріоритетом для Австрії, - Курц

Війна на сході України є пріоритетом для Австрії, яка головує в ОБСЄ з 1 січня 2017 року. Про це написав новий голова організації Себастьян Курц на своїй сторінці в Twitter.

"Після двох днів на сході України повернувся до Відня. Конфлікт всередині і навколо України є пріоритетом для Австрії під час її головування в ОБСЄ", — зазначив він.

Також новий голова організації висловив подяку спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, яка під час його візиту в Донецьку область показала, як йдуть справи на Донбасі, і міністра закордонних справ України Павла Клімкіна за супровід.

After two days in eastern #Ukraine back in #Vienna. The conflict in and around #Ukraine is a priority for Austria's @OSCE chairmanship.

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 января 2017 г.