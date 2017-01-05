Волинське містечко Маневичі знайшло партнерів у Польщі

Партнером Маневицького району на Волині стала гміна Біляни, що у Мазовецькому воєводстві Польщі. Це самий центр сусідньої держави, у Мазовецькому воєводстві знаходяться такі міста як Варшава, Радом, Плоцьк, і від волинських Маневич сюди майже півтисячі кілометрів. Але саме у Білянах маневиччани знайшли партнерів, котрі, як і вони, хочуть брати участь у Програмі транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна».

Завдяки цьому співробітництву поляки, українці й білоруси можуть втілити у життя проекти, які покращать їхню інфраструктуру. Півтора року тому у Маневицькій райдержадміністрації було створено відділ інвестицій і міжнародного співробітництва, як зазначає голова Маневицької РДА Андрій Линдюк, відбулося чимало зустрічей з потенційними партнерами, і врешті, ним і стала гміна Біляни. Поляки вже побували з візитом у Маневичах, а днями делегація з Маневич побувала у Польщі. Перший заступник голови райдержадміністрації Андрій Бурак розказує, що спільно з Білянами подано дві концепції проектів.

Перший - «Дороги, що з’єднують польські та українські кордони». Нова дорога потрібна як гміні Біляни, так і маневиччани хочуть, врешті, прокласти дорогу від траси Київ – Варшава через села Гута Лісівська. Лісове, Вовчецьк до Костюхнівки. Нині дорога нагадує смугу з перешкодами, а у Костюхнівці, яка є знаковим місцем у польській історії, створено Центр діалогу, котрим і опікуються поляки. Біля Костюхнівки є і меморіал у лісі, де поховані польські легіонери. Врешті, ця дорога веде через волинські села і до міста Вараш, де розташована Рівненська атомна станція. У Костюхнівці влітку відпочивають спільно українські та польські діти. Волиняни також їздять на відпочинок у Польщу. Нову дорогу, каже Андрій Бурак, хочуть і освітити. А поляки на своїй дорозі планують зробити пішохідні доріжки.

Завдяки другому проекту і в Білянах, і в Маневичах хотіли б придбати нові пожежні автомобілі. Наразі концепції проектів будуть розглядати, і чи отримають Біляни та Маневичі кошти на їхню розробку і реалізацію, стане відомо у березні. Проте маневиччани вже виношують новий, гоноровий проект. Спільно з польськими партнерами планують збудувати і басейн уЦентрі діалогу «Костюхнівка».

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк