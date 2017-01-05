З Азербайджану на Кременчуцький НПЗ постачатимуть нафту

Азербайджанська нафта піде на Кременчуцький НПЗ. Про це інформує НАК "Нафтогаз України" на своїй сторінці у Facebook.

"Це радісний факт не лише для нафтопереробників, а і для Укртранснафти, якій не завадять додаткові замовлення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Нафтогазі, суттєвою перешкодою була необхідність заміни в трубі технологічної нафти Urals, якою заповнений трубопровід "Одеса-Кременчук", на сорт Azeri. Цю перешкоду вже знято погодженням Нафтогазу, і українськими нафтопроводами вже скоро задзюрчить азербайджанська нафта.

Таким чином, трубопровід "Одеса-Кременчук", який раніше простоював, знову запрацює, а Укртранснафта до запланованого обсягу прокачки нафти додасть 1,3 млн т.

Нагадаємо, у 2016 році транзит природного газу через українську газотранспортну систему для європейських споживачів зріс на 23% і становив 82,2 млрд кубометрів.