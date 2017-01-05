За день бойовики 14 разів порушили "режим тиші"

Російсько-терористичні війська упродовж дня 14 разів стріляли по позиціях Збройних сил України у зоні АТО. Вогонь вівся на всіх напрямках.

Про це інформує прес-центр АТО.

"Зі 120-мм мінометів і гранатометів різних систем на Луганському напрямку – по Новозванівці. З гранатометів – по Талаківці, а по Новотроїцькому вів вогонь снайпер. На Маріупольському напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї – по Павлополю, Мар'їнці, Водяному та Новотроїцькому. На Донецькому напрямку зі 152-мм артилерії вели вогонь по наших позиціях в районі Троїцького, а з гранатометів та стрілецької зброї – по Луганському та Авдіївці", - зазначили в штабі.

Повідомляється також, що один український військовослужбовець сьогодні був поранений.