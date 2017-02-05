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Джемілєв закликав посилити санкції проти РФ

5 лютого, 2017 - 17:30
Фото АПУ

Лідер кримськотатарського народу і депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв (Киримоглу) закликав посилити санкції проти Росії, введені після окупації Криму.

Про це він сказав агентству Anadolu.

«Всі країни повинні зробити свій внесок у кримське врегулювання», - заявив Джемілєв.

За його словами, останнім часом захисники прав людини в Криму піддаються переслідуванням, зокрема допитам, з боку співробітників російських секретних служб.

«Тиск окупантів зростатиме. Єдиний спосіб протистояти їм – звільнити землю від окупації. Мене дуже часто запитують про те, як можна допомогти кримським татарам. Я кажу, що єдиний спосіб – це шляхом санкцій змусити Росію піти з Криму», - зазначив Джемілєв.

За словами депутата, ще рано говорити про те, як позначиться на розв'язанні кримської проблеми зміна керівництва США.

«Важко прогнозувати майбутні кроки Росії. Вони можуть залишити Крим і сьогодні ввечері, і через тиждень», - додав він.

Нагадаємо, що гібридна війна РФ проти України триває 25 років.

Джерело: День
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