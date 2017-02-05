Клімкін поїде до США для підготовки візиту Порошенка

Глава МЗС України Павло Клімкін прибуде до США для підготовки візиту президента України Петра Порошенка до Вашингтона

Про це йшлося під час телефонної розмови Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа, повідомляє прес-служба глави держави.

"Під час розмови також було обговорено майбутній візит президента Петра Порошенка до Вашингтона, для підготовки якого до США поїде міністр закордонних справ України" - йдеться у повідомленні.

Коли відбудеться візит глави МЗС, не уточнюється.

У Білому домі, в свою чергу, повідомили, що лідери обговорили "потенціал для зустрічі у близькому майбутньому".

Нагадаємо, що Трамп і Порошенко в телефонній розмові обговорили Донбас і подальшу співпрацю.