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Клімкін поїде до США для підготовки візиту Порошенка

5 лютого, 2017 - 15:06
Фото з архіву "Дня"

Глава МЗС України Павло Клімкін прибуде до США для підготовки візиту президента України Петра Порошенка до Вашингтона

Про це йшлося під час телефонної розмови Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа, повідомляє прес-служба глави держави.

"Під час розмови також було обговорено майбутній візит президента Петра Порошенка до Вашингтона, для підготовки якого до США поїде міністр закордонних справ України" - йдеться у повідомленні.

Коли відбудеться візит глави МЗС, не уточнюється.

У Білому домі, в свою чергу, повідомили, що лідери обговорили "потенціал для зустрічі у близькому майбутньому".

Нагадаємо, що Трамп і Порошенко в телефонній розмові обговорили Донбас і подальшу співпрацю.

Джерело: День
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