Конгрес США розгляне законопроект щодо підтримки України

Американські конгресмени повторно внесли на розгляд Палати представників американського конгресу законопроект на підтримку України STAND for Ukraine Act, який до кінця минулого року не встиг пройти процедури затвердження в Сенаті США, передає УНН.

Новий проект закону має назву: “Щодо стримування, відвернення та припинення російської агресії в Україні, допомоги демократичним перетворенням в Україні, а також інших цілей”.

Відомо, що документ був внесений на розгляд Палати представників 2 лютого конгресменом-республіканцем Енгелом Елліотом.

Згідно з процедурою, законопроект відправлений на обговорення до комітетів з питань міжнародних справ, фінансів, у юридичних справах та бюджетних питань.

Текст нового проекту закону поки не оприлюднений на офіційних джерелах. Водночас, повідомляється, що він є ідентичним STAND for Ukraine Act.

Нагадаємо, Трамп і Порошенко в телефонній розмові обговорили Донбас і подальшу співпрацю.