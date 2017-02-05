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Конгрес США розгляне законопроект щодо підтримки України

5 лютого, 2017 - 10:17
Фото Reuters

Американські конгресмени повторно внесли на розгляд Палати представників американського конгресу законопроект на підтримку України STAND for Ukraine Act, який до кінця минулого року не встиг пройти процедури затвердження в Сенаті США, передає УНН.

Новий проект закону має назву: “Щодо стримування, відвернення та припинення російської агресії в Україні, допомоги демократичним перетворенням в Україні, а також інших цілей”.

Відомо, що документ був внесений на розгляд Палати представників 2 лютого конгресменом-республіканцем Енгелом Елліотом.

Згідно з процедурою, законопроект відправлений на обговорення до комітетів з питань міжнародних справ, фінансів, у юридичних справах та бюджетних питань.

Текст нового проекту закону поки не оприлюднений на офіційних джерелах. Водночас, повідомляється, що він є ідентичним STAND for Ukraine Act.

Нагадаємо, Трамп і Порошенко в телефонній розмові обговорили Донбас і подальшу співпрацю.

Джерело: УНН
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