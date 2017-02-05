Квитки на Євробачення-2017 коштуватимуть до 200 євро

Квитки на пісенний конкурс Євробачення, який пройде в Києві, будуть коштувати від 40 до 200 євро.

Про це в ефірі "Громадського" розповів заступник керівника НСТУ з питань проведення конкурсу Павло Грицак, передає Еспресо.

"В середньому, ціна буде від 40 євро до 200, до 200 з хвостиком євро - це VIP-квитки", - повідомив він.

Грицак уточнив, що вартість розраховувалася відповідно до того, що це міжнародний конкурс, і квитки будуть купувати не тільки українці.

Чиновник також розповів, що в результаті відкритого тендеру вже обраний оператор продажу квитків.

"Мінімальний дохід, який планували - 44 млн. Але після тендеру ми ведемо активні переговори з переможцем - і зараз ми очікуємо, що доходи від продажу квитків будуть більше 60 млн гривень", - зазначив він.

За словами Грицака, квитки будуть продаватися на 9 подій.

Він додав, що з приводу вартості квитків ведеться дискусія з Європейською мовною спілкою щодо того, що "квитки" на Євробачення не можуть коштувати стільки ж, скільки в Європі, оскільки купівельна спроможність українців відрізняється від європейської.