Латвія встановила на кордоні з РФ вже 23 км паркану

На кордоні Латвії з Росією вже встановлено 23 кілометри огорожі для затримання нелегальних іммігрантів.

Про це розповіла прес-секретар Державної прикордонної охорони Латвії Євгенія Позняк, передає портал Delfi.

Роботи по будівництву огорожі розпочаті в 2015 році, і їх планується завершити до 2019 року. В даний час на кордоні обладнана прикордонна смуга довжиною 65 км.

У 2017 році на облаштування кордону виділено 6,3 млн євро, на які планується обладнати прикордонну смугу довжиною 150 км і побудувати 60 км паркану, повідомила Позняк.

Загальна протяжність латвійсько-російського кордону досягає 276 км, з них парканом будуть обладнані 193 км — ті ділянки, де немає природних перешкод. Всього на будівництво паркану планується витратити 17 млн євро.

Нагадаємо, Глава МЗС Латвії підтримав скасування віз для України.