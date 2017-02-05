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Москаль заявив про загрозу підтоплення Ужгорода

5 лютого, 2017 - 22:05
Фото з архіву "Дня"

Льодохід на річці Уж, залишки якого проходять через Закарпаття, застопорився на території сусідньої Словаччини, і на 15 годину утворився велетенський затор із льодових брил загальною довжиною 5 кілометрів.

Про це повідомляється на сайті голови Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

"Затор починається біля сіл Лікарівці, Пінковці та Загор Кошицького краю (Словаччина) і закінчується біля с.Сторожниця Ужгородського району. Якщо Словаччина не вживе термінових заходів щодо розблокування льодоходу, вода в Ужі стрімко підніметься й може затопити частину Сторожниці й Ужгорода", - зазначив Москаль.

Зазначається, що у Словаччину терміново виїхав начальник Басейнового управління водних ресурсів р.Тиса Володимир Чіпак, котрий разом зі словацькими водниками огляне ситуацію на місці. 

"За необхідності Закарпаття в будь-який момент готове відправити в Словаччину свої піротехнічні бригади для підривних робіт і розблокування льодоходу. Паралельно здійснюється постійний моніторинг льодоходу в сусідніх Угорщині та  Румунії. Ситуація знаходиться під постійним контролем обласної держадміністрації", - йдеться у повідомленні.

Джерело: День
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