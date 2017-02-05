На Волині почали відновлювати другу чергу історичного комплексу "Вовчак. Волинська Січ"

Невдовзі в урочище Вовчак, що на межі Турійського і Володимир-Волинського району, мають перевезти і тут зібрати три старі хати з сусідніх сіл. Для музею історії УПА, який тут створено, ці будинки слугуватимуть експонатом побуту волинян у сорокові роки минулого століття і своєрідними готелями, де зможуть зупинятися екскурсанти. Тому наразі місцеві «свободівці» під керівництвом Василя Мазурика розпочали розчищати зарослі на місці майбутнього хутора, адже сосни, висаджені тут, так розрослися, що не пройти.

Урочище Вовчак – це місце на Волині справді посеред глухих лісів, колишня військова база УПА. Саме Вовчак ще з 1942 року став місцем постійної дислокації одного з перших підрозділів УПА, що мав назву "Січ" і підлягав головному командирові УПА-Північ - "Климові Савуру" (Дмитру Клячківському). Саме ж село Вовчак було знесене з лиця землі радянською владою у 1946 році.

«Свободівці» та добровольці, які долучилися до відновлення Вовчака, збудували криївку, музей, капличку, облаштували пам ятники на місцях поховань, почистили свердловину з водою, є і невеликий ставок. Один з ентузіастів відновлення Вовчака лікар і волонтер Сергій Приходько каже, що у Вовчаку, не зважаючи на його і нині віддаленість від трас, часто бувають нащадки вояків УПА, ось і днями побував канадієць Володимир Шустваль, чий прадід похований у братській могилі вояків УПА у Вовчаку. Вклонившись праху прадіда, він також допоміг у роботах з благоустрою території. Сергій також повідомив, що Волинська обласна рада виділяє на відкриття другої черги комплексу «Вовчак. Волинська Січ» 100 тисяч гривень. Створено комунальне підприємство «Вовчак», невдовзі районна рада має затвердити його директора. Це значно полегшить роботу ентузіастів по розвитку цього центру патріотичного виховання.

Також на базі Вовчака організація «Госпітальєри» незабаром проведе військово-польові навчання медиків Турійського району, вони пройдуть в умовах, наближених до бойових. Адже постійно потрібні медики у підрозділи українських військових на сході України, і їм дуже потрібний вишкіл.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк