Нацполіція в Авдіївці відкрила пункти прийому громадян

Вчора у старій Авдіївці національна поліція відкрила два пункти прийому громадян.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Окрім прямого призначення прийому та консультацій громандян, ці пункти функціонуватимуть ще й у режимі пунктів обігріву, харчування та надання гуманітарної допомоги," - написав він.

"Завтра нацгвардія дає Авдіївці додаткові автомобілі для розвезення гуманітарної допомоги. Ці ж вантажівки будемо задіювати і для ремонтних бригад, зокрема для доставки будівельних матеріалів. Ще одну вантажівку надає нам національна поліція," - зазначив Жебрівський.

Нагадаємо, за добу бойовики 51 раз обстріляли позиції ЗСУ, поранений 1 військовий.