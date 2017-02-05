НАТО починає тренування військових в Іраку

НАТО в неділю, 5 лютого, починає тренування військових в Іраку, таким чином збільшуючи свої зусилля в боротьбі з "Ісламською державою".

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Зусилля з підготовки іракських солдатів в тому, як краще протистояти загрозі саморобних вибухових пристроїв на території Іраку, спочатку будуть незначні, однак у подальшому можуть бути збільшені.

"Навчання в Іраку є скромним, однак співмірним, і я вважаю, що НАТО може і повинен робити більше", - зазначив Столтенберг.

За його словами, надалі союзники проведуть оцінку НАТО ще може зробити в цьому відношенні. Сили НАТО в Іраку будуть представлені в від 10 до 17 офіцерів. Планується, що офіцери НАТО для початку проведуть тренування 30 іракських військовослужбовців, які в подальшому будуть навчати інших солдатів.